Ondata di calore | sette consigli per rimanere freschi senza condizionatore d’aria

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 19 agosto 2023) Se non potete o non volete usare l’aria condizionata a casa, ci sono alcune soluzioni di buon senso per ridurre la temperatura in casa. “Nella maggior parte dei casi, questi accorgimenti sono sufficienti per mantenere una temperatura accettabile in casa e rinunciare all’aria condizionata”, spiega l’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia (Ademe), che