Oltre due chili di droga tra casa e giardino | arrestato 50enne

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di, ine nel. I carabinieri della stazione di Boscoreale hannoper detenzione dia fini di spaccio unincensurato di Torre Annunziata. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 2e 180 grammi di hashish, suddivisi in 21 panetti e 190 grammi di marijuana. Parte degli stupefacenti era nascosta neldi. Ilè finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Non lo ha fatto perché ha uno dei livelli più alti (l'80%) di copertura della contrattazione ... Inoltre, andranno aggiornati almeno ognianni. Poi, si ricorda anche come nei Paesi con un'alta ...Una manciata i titolari "azzurrabili"ai soliti noti in una serie A che inizia dopo un'estate ...Roberto Mancini che ha ridotto definitivamente in macerie un movimento messo a dura prova da...Vive disostanziali monopoli, SpaceX, spiega Repubblica: 'un privato che possiede la leva per ribaltare anche equilibri geopolitici,a quelli economici. Dopo la notizia che SpaceX ha ...

In auto con oltre due kg di eroina, per un 22enne si aprono le porte del carcere Leccenews24

Nei due anni accertati sono stati 258 i cittadini individuati che non avrebbero versato il tributo dell'Imu per 411 mila euro. Per la tassa dei rifiuti (Tari) gli evasori accertati sono stati in tutto ...Genoa 5° in Serie A per abbonati, Retegui e Gud trascinatori. Gilardino emozionato per il match con i viola (alle 20.45 a Marassi): “Godiamocela, abbiamo ...