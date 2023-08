Oltre 2 Kg di droga in casa e nel giardino | 50enne arrestato

(Di sabato 19 agosto 2023) Torre Annunziata:2 Kg diin, Carabinieri arrestanoper spaccio con 21 panetti di hashish e marijuana2 Kg diinnei guai. I carabinieri della stazione di Boscoreale hannoper detenzione dia fini di spaccio unincensurato di Torre Annunziata. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 2 chili e 180 grammi di hashish, suddivisi in 21 panetti e 190 grammi di marijuana. Parte degli stupefacenti era nascosta neldi. Ilè finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Lascia un like su Facebook e seguici ...

Ad Assemini come a Cagliari, Olbia, Nuoro, Oristano e incento località, cittadini e ... Collaboriamo molto volentieri a diffonderli ai nostri clienti.' L'importanza della prevenzione 'La...... suddiviso in tre panetti, 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana,a diverso materiale per il ... interessati all'acquisto di. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato portato al ...Non è stato trascurato il contrasto allo spaccio di- sottolinea la Locale - : una squadra ...Piantedosi ha dichiarato che i delitti legati alla criminalità organizzata sono diminuiti diil ...

Oltre 2kg di droga tra casa e giardino, arrestato Agenzia ANSA

Si tratta di una 54enne residente a Vico Equense. Si fa sempre più strada l'ipotesi di femminicidio: in passato aveva denunciato l'ex per stalking.I carabinieri hanno arrestato un incensurato 50enne a Torre Annunziata (Napoli); in casa e in giardino aveva oltre due chili di “Banana Kush” ...