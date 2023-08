Olga e Yurii | eroi di pace in tempi di guerra

, il coraggio della disobbedienza civile., due eroi di pace in tempi e luoghi di guerra. Due storie che raccontano di come la guerra non sia nel destino dei popoli. Un destino ...(le cui organizzazioni vengono proposte al premio Nobel per la Pace dall'International Peace Bureau), vengono perseguitati per la stessa responsabilità: aver sostenuto il diritto dei ...Karatch rappresenta una figura di spicco del movimento pacifista europeo, insieme aSheliazhenko anche lui proprio in questi giorni sotto attacco, accusato ingiustamente e falsamente di "...

Appello urgente per i pacifisti Yurii e Olga sbilanciamoci.info

Olga e Yurii, il coraggio della disobbedienza civile. Olga e Yurii, due eroi di pace in tempi e luoghi di guerra. Due storie che raccontano di come la guerra non sia nel destino dei popoli. Un destino ...La giornalista bielorussa Olga Karach, nemica giurata del regime Lukashenko che la accusa di terrorismo, non ha ricevuto sostegno dalla Lituania. Infatti le autorità di Vilnius, pur essendo ostili al ...