Obi-Wan Kenobi | possibile una seconda stagione

(Di sabato 19 agosto 2023) Nonostante sia stata concepita come una serie limitata da sei episodi, unadi Obi-Wannon è affatto da escludere anche secondo lo stesso protagonista Ewan McGregor L’attore Ewan McGregor nel 2022 ha mandato in visibilio i fan di Star Wars, vestendo di nuovo i panni dell’iconico maestro Jedi Obi-Wanin una serie TV arrivata in esclusiva su Disney+. Nonostante questa sia stata concepita come una mini serie limitata a 6 episodi, e in passato sia stato categoricamente escluso un prosieguo della storia, ci sarebbero le possibilità che venga prodotta una. E a quanto pare sarebbe proprio Ewan McGregor a spingere affinché venga realizzata, come spiegato dalla regista Deborah Chow al quotidiano The Hollywood Reporter. Sin dal momento in cui ...

Nel 2022 Ewan McGregor ha deliziato i fan di Star Wars, riprendendo i panni dell'iconico maestro JediKenobi in una serie TV arrivata in esclusiva su Disney+. Nonostante sia stata concepita come una serie limitata in 6 episodi, ci sarebbero le premesse per una seconda stagione. E a quanto ..." Questo è per Rebels quello che speravo che '' sarebbe stato per i prequel. Rosario Dawson brilla, ma è Sabine di Natasha Liu Bordizzo che mi ha lasciato senza fiato. Ahsoka è l'epopea Jedi ...... in modo più o meno diretto (hanno fatto il loro debutto The Book of Boba Fett ,Kenobi , Andor e il prossimo 23 agosto sarà il turno di Ahsoka ). Il fatto però che la terza stagione delle ...

Il primo, in particolar modo, perché la voce off-screen è proprio quella di Hayden Christensen, l'attore che dà corpo ad Anakin Skywalker nella trilogia ...