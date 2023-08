Nuovo Napoli | vecchie abitudini | 1-3 al Frosinone nel segno di Osimhen

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 agosto 2023). Non c’è più Spalletti, che ha scelto di vestire un altro azzurro, quello della Nazionale. Al suo posto Rudi Garcia. Non c’è Kim, ceduto al Bayern Monaco, e nemmeno il suo rimpiazzo Natan, in difesa spazio “all’usato sicuro” Juan Jesus. Out per noie fisiche Kvaratskhelia (Raspadori al suo posto) e Zambo Anguissa (sostituito dalla new entry Cajuste). Ma ilvince comunque. Si ricomincia con un 1-3 al neopromossoche passa anche in vantaggio con Harroui su rigore e gioca un buon primo tempo, prima che Politano pareggi i conti e Raspadori prima (annullato per fuorigioco) e poifirmino il vantaggio. Anche il bomber nigeriano riprende da dove aveva lasciato, dalla Scarpa d’Oro della Serie A che vuole confermare a suon ...