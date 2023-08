Nuovo mega bonus spesa | non serve ISEE ma dura solo tre mesi | Approfitta subito

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 19 agosto 2023) Da poco è arrivata la conferma di unche si può ottenere senza. Ma in cosa consiste e come ottenerlo? Tra non molto, i cittadini potranno utilizzare unper 3, un qualcosa che potranno ottenere senza essere in possesso, obbligatoriamente, del modello. Di cosa si tratta? È un qualcosa che scatta a partire dal primo ottobre per terminare poi con la fine dell’anno e quindi fino al 31 dicembre del 2023. Ma in cosa consiste?per 3- Ilovetrading.itIlcomprende tutti i generi alimentari insieme ai prodotti per l’infanzia i quali sono stati inseriti nel protocollo di adesione, proprio come hanno fatto alcune farmacie. Nel corso ...