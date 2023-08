Newcastle | Howe su Tonali | “Catturò la mia attenzione nell’anno della vittoria del Milan”

(Di sabato 19 agosto 2023) Il tecnico delEddieparla a Sky di Sandro: “Seguo Sandro da tanto tempo. Il mio interesse è aumentato quando ilha vinto il campionato, ha catturato subito il mio occhio già lì, poi nell’ultima stagione ha giocato un ruolo cruciale nel cammino fino alla semifinale di Champions League. Penso che la sua età, le sue abilità tecniche, il suo atteggiamento, il suo atletismo siano notevoli. E credo che tutte queste qualità insieme creino i presupposti per un ottimo adattamento in Inghilterra. In più, sono rimasto colpito da quanto ho visto finora, in questo breve periodo di tempo. Si sta ‘acclimatando’ perfettamente, quindi sono molto entusiasta di poter lavorare con lui”. La barriera linguistica non pare essere un problema, con l’italiano che risulta intraprendente: “Il mio italiano dopo due ...

Allenatore: Pep Guardiola(4 - 3 - 3): Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Joelinton, Tonali, Bruno Guimaraes; Gordon, Isak, Almiron. Allenatore: EddieDove vedere la partita in tv e ......, che presto saranno impegnati anche in Champions League, ora cercano conferme contro la squadra più forte della Premier nonché la principale candidata al titolo. L'ultima vittoria del...Situazione simile in casa, ripresentatosi con un tennistico 5 - 1 all'Aston Villa. Il team di Eddy, forte del terzo posto dello scorso anno, rilancia le proprie ambizioni in grande ...

Manchester City-Newcastle in scena nella seconda giornata della Premier League: guarda in streaming il big match del campionato inglese.Il Newcastle non deve più stupire nessuno. La splendida annata precedente ha dimostrato che la formazione di Howe è in grado di giocarsi qualunque obiettivo e tenterà il "colpo grosso" anche ...