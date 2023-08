Nettuno | 77enne ucciso con picconata in testa | fermati due fratelli

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – C’è una svolta nel delitto di. Dueromeni, di 23 e 25 anni, sono statidai carabinieri della compagnia di Anzio con il personale del Nucleo Investigativo dei carabinieri del gruppo di Frascati perché gravemente indiziati dell’omicidio dell’uomo di 77 anni, trovato morto questa mattina in una villa in costruzione vicina alla sua abitazione di, dopo essere stato colpito alla nuca con un piccone. I militari hanno scoperto che i due giovani frequentavano da anni la casa della vittima, che li ospitava e gli faceva svolgere vari lavori di giardinaggio e di ristrutturazione. I duesono stati bloccati nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, a bordo della loro auto, che è stata perquisita. Ulteriori testimonianze raccolte nel corso della ...

