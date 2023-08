Natalia Paragoni | sbalzi d' umore tra matrimonio e maternità | «Mi sto abituando Ci vuole tempo»

(Di sabato 19 agosto 2023)si è aperta con i suoi fan su Instagram spiegando come procede la. Insieme ad Andrea Zelletta, sono genitori di Ginevra Zelletta dallo scorso 20 luglio....

Solo un mese fa, l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e la compagnahanno annunciato la nascita della loro primogenita, la piccola Ginevra . La coppia, nata negli studi del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha deciso che per il ...Andrea Zelletta esono genitori da poche settimane. Lo scorso 20 luglio , infatti, i due ex di Uomini e Donne hanno messo al mondo la loro prima figlia. Nei giorni a seguire, si sono mostrati sui ..., influencer da milioni di followers, è diventata da poco mamma. Fisico da modella e con un viso giovane e fresco, ecco la sua beauty routine per una pelle al top. La beauty routine ...

Natalia Paragoni e il riposino di Ginevra: «Mi sto addormentando io al posto suo» leggo.it

Natalia Paragoni si è aperta con i suoi fan su Instagram spiegando come procede la maternità. Insieme ad Andrea Zelletta, sono genitori di Ginevra Zelletta dallo scorso 20 luglio. L'emozione della ...Andrea Zelletta è diventato papà della sua prima bambina, Ginevra, da poche settimane. Il dj è spesso in giro per l'Italia perché partecipa a eventi vari che hanno ...