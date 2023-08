Nasce a Firenze il Memoriale delle Deportazioni

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 19 agosto 2023) È nato ail. Un centro museale dove Memoria e contemporaneità, ricerca storica e arte dialogano senza interruzione. Per testimoniare gli orrori del passato e coinvolgere chi lo visita in un impegno collettivo affinché non accadano mai più. Il suo cuore è il “in onore degli italiani assassinati nei campi nazisti”, l’opera corale voluta dall’Associazione nazionale ex deportati (Aned), ideata da un gruppo di intellettuali italiani (tra cui Lodovico Belgioioso, Mario Pupino Samonà, Primo Levi, Luigi Nono), ed esempio di avanguardia multimediale. L’edificio che lo accoglie è stato per molto tempo un centro di arte contemporanea di proprietà del Comune di, trasformato dopo una profonda rifunzionalizzazione dei suoi ambienti finanziata da ...