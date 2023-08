Napoli versione scudetto | è sempre super Osimhen | 3-1 al Frosinone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Nuovo campionato, vecchioformato. Gli azzurri orfani di Luciano Spalletti, sostituito in panchina da Rudi Garcia e senza Kvaratskelia infortunato vincono 3-1 adopo un inizio da incubo ma dimostrando la qualità e la carica agonistica che li ha portati al titolo una manciata di mesi fa. Politano e una doppietta del solito, incontenibileribaltano il vantaggio iniziale dei ciociari, su rigore, a causa di una entrata sciagurata di Cajuste. Debutto in Serie A e debutto del riccioluto centrocampista svedese acquistato in estate dal Reims, non dei più fortunati: al 7 sferra un calcione a Baez in area, nel tentativo maldestro di rinviare il pallone. Rigore, trasforma Harroui. La reazione del, però, è veemente. Al 24' è Politano, in contropiede, a pareggiare con un ...