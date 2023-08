Napoli | Trovato in possesso di droga | 31enne tratto in arresto

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 19 agosto 2023)indi. Individuato e arrestato soggetto con sostanze stupefacenti durante un’operazione di controlloindinei guai. Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato, in prossimità di un cantiere edile, un uomo che dopo aver prelevato qualcosa dal retro di una lamiera l’ha consegnata, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi data alla fuga. I poliziotti hanno bloccato l’indagato trovandolo in155 euro e 2 involucri contenenti crack che lo stesso aveva occultato in bocca; inoltre, hanno ...