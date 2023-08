Napoli spaventato a freddo dal Frosinone | poi vince all’esordio

(Di sabato 19 agosto 2023)ilcampione in carica in una delle due gare inaugurali della Serie A 2023-2024. Agli azzurri vanno subito sotto, poi però si scatenano con Osimhen che realizza una doppietta nell’1-3 finale. LA PRIMA – Ilottiene i primi tre punti della sua Serie A, cominciando con un successo (1-3) la difesa del titolo conquistato lo scorso maggio. Colperò l’inizio della squadra di Rudi Garcia non è certo da campioni in carica, perché in arrivo su un corner il nuovo acquisto Jens Cajuste calcia Jaime Baez concedendo un rigore ai padroni di casa. Dal dischetto Abdou Harroui spiazza Alex Meret, 1-0 al 7?. Non dura però molto, perché al 24? Matteo Politano sfrutta un pallone vagante in area e col sinistro pareggia. Poco dopo raddoppierebbe Giacomo Raspadori, ma a inizio azione ...

Ritmi più bassi in avvio di ...