Napoli | Spalletti neo ct della Nazionale tra le statuine del presepe

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 agosto 2023) La vicenda di Luciano, neo ct, accende la fantasia di alcune storiche botteghe di San Gregorio Armeno. Sia Ferrigno e che Di Virgilio arte, infatti, hanno immortalato la querelle nata trae Federazione attraverso le classichedel. Ferrigno ritraementre stringe un gagliardetto con la scritta “3.500.000”, ovvero la somma per la rescissione anticipata del vincolo con la squadra di Aurelio De Laurentiis. Di Virgilio (in foto), invece, pone in mano al presidente dell’avviso di penale lasciando l’allenatore ai suoi pensieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.