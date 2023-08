Napoli sotto a Frosinone dopo sei minuti | rigore provocato da Cajuste VIDEO

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilva subitoappena seidi gioco. Calcio diper un fallo ingenuo dischierato da Garcia dal primo minuto. Harraoui ha spiazzato Meret e ha portato i ciociari in vantaggio. La partita è appena cominciata, così come il campionato. L'articolo ilsta.

... allenatore di ben 12 diverse square italiane tra il 1969 e il 2006 tra cui Roma, Fiorentina,e Cagliari. Di lui si ricorda ancora oggi a distanza di circa 20 anni la corsala curva ...... grazie al suo Perugia che sconfisse la Juventusil famoso diluvio. Anche per questo sarà ... Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC"...Una corsa, anticipata con quel 'se ve famo il terzo vengola curva', per vendicare ' le ... Cagliari, Roma e Brescia, ha allenato Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara,, Perugia e ...

Napoli sotto a Frosinone dopo sei minuti, rigore provocato da ... IlNapolista

Prima giornata di Serie A e campioni d'Italia subito in campo: Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Frosinone-Napoli ...Sono oltre un milione i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple o Android, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Le nostre app sono s ...