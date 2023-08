Napoli | proteste dei bagnanti contro il nuovo film di Sorrentino | “Danni alla spiaggia”

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProtesta deidellalibera della Rotonda Diaz, sul lungomare dila produzione deldi Paolo. Nel corso di un sopralluogo svolto dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a Mappatella Beach, isi sarebbero rivolti a lui protestando perché “durante le riprese, risalenti allo scorso 16 agosto, sono state staccate le docce e anche la doccetta per persone con disabilità, inoltre è stato staccato il tubo della fontanina presente sulla. La produzione è poi andata via lasciando tutto così” è quanto gli avrebbero riferito. “Solo grazie all’intervento dei cittadini, che hanno provveduto di propria iniziativa ...

Dal canto suo, il parlamentare - dopo aver raccolto le testimonianze - ha fatto sapere di aver contattato immediatamente l'amministrazione comunale di"per segnalare l'accaduto". Quest'ultima -...Per molte settimane lefurono durissime, con ripetuti blocchi della Statale Appia e della linea ferroviaria Benevento -, oltre a sit - in di protesta davanti alle sedi della Regione e ...Di Cesare 5,5: Già ammonito per, il capitano viene beffato dal VAR che lo punisce con l'... Corini 6 Arbitro: Maresca diAssistenti: Scarpa (Reggio Emilia) - Ricci (Firenze) IV: Grasso (...

Napoli, proteste dei bagnanti contro il nuovo film di Sorrentino ... Open

Protesta dei bagnanti della spiaggia libera della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, contro la produzione del nuovo film di Paolo Sorrentino. Nel corso di un sopralluogo svolto dal deputato di All ...Protesta dei bagnanti della spiaggia libera della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, contro la produzione del nuovo film di Paolo Sorrentino. Nel corso di un sopralluogo svolto dal deputato di ...