Napoli | non è facile riconfermarsi quando si sventolano ancora sciarpe e bandiere Damascelli

(Di sabato 19 agosto 2023) Il campionato italiano di Serie A presentato sul Giornale da Tony. In verità non si sabene che campionato potrà essere questo, il mercato, tra comode rate, prestiti e sontuose uscite(Tonali-Hojlund, 150 milioni di euro il totale) conferma la debolezza finanziaria dei nostri club, finita la belle époque diAgnelli, Berlusconi, Moratti, Sensi, Mantovani, Ferlaino, si fanno conti diversi strofinando la lampada di Aladino, il mercato saudita o quello inglese, per dare ossigeno a bilanci al limite dell’asfissia. Per gli allibratori ilparte con il vantaggio dello scudetto vinto e di una solidità costruita da Spalletti&Giuntoli che Garcia&DeLaurentiis dovranno confermare, impegno nonsi è reduci da sbornie favolose e si...

... "la questione nel caso di specieè di 'vil denaro', bensì una questione di principio , cheriguarda solo il Calcio, ma l'intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del ...Il Bologna in tal senso sarebbe la piazza ideale per lui, dal momento chesolo gli garantirebbe ... se in prestito o a titolo definitivo; il contratto dell'ex Spal econ i rossoblu è lungo (...Quanto guadagna un giocatore di serie A delArriviamo alla quinta posizione dove c'è il. I giocatori partenopei, tutto sommato,guadagnano molto, visto il rendimento sul campo. ...

Kvaratskhelia non parte per Frosinone: il comunicato del Napoli Corriere dello Sport

Gianluigi Buffon, prima stagione da ex, commenta la nuova Serie A sulla Gazzetta dello Sport: "Napoli, Inter e Juve favorite per lo scudetto. Dietro ...Il difensore azzurro ha scritto ai tifosi del Napoli in rete prima dell'esordio in campionato: «Difendiamolo! Con le unghie e con il cuore, ma soprattutto col sorriso perché la vera forza risiede nell ...