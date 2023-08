Napoli | Meluso | 'Sforzo importante per trattenere i big | c'erano offerte più alte Gabri Veiga? Meglio non commentare'

Gli altri non sono nostri, poi questa è la presentazione di Frosinone -, non del mercato, chiedete a". L'obiettivo degli azzurri è naturalmente quello di provare a difendere lo scudetto ......al direttore sportivo. Io penso solo alla gara col Frosinone. Siamo tra i favoriti, non i favoriti. Ma se tutte le favorite prima dell'inizio della stagione dovessero vincere, ill'anno ...Oggi stiamo presentando Frosinone -, chiedete al ds'. A proposito della partita, ecco come Garcia sta pensando di ovviare all'assenza di Kvaratskhelia: 'E' solo un affaticamento ma non ...

NAPOLI, MELUSO: "FATTI ENORMI SACRIFICI PER TENERE I BIG" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara contro il Frosinone.Il direttore sportivo della SSC Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN: 'Sono stati fatti dei sacrifici per trattenere dei giocatori importanti che avevano mercato'.