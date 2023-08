Napoli-Lazio alla terza giornata | Sarri attacca | “Non è casuale”

(Di sabato 19 agosto 2023) La nuova stagione di Serie A sta per iniziare, e con esso anche dibattiti e lamentale da parte degli addetti ai lavori. Durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo match contro il Lecce, l’allenatore della, Maurizio, ha nuovamente sollevato dubbi sulla composizione del calendario di Serie A. L’ex allenatore delha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle prime tre trasferte previste per la, che vedranno la squadra biancoceleste sfidare Juventus,e Milan consecutivamente.il calendario di Serie A Ildi mister Rudi Garcia si misurerà con ladi Mauriziosabato 2 settembre, alle ore 20:45. Gli azzurri ospiteranno i biancocelesti allo ...

Senza nominare la Juventus, Allegri ha ben chiaro il ruolo di favorita: "Chi vince è favorito, quindi il. L'Inter è forte, il Milan e laanche. È ancora tutto da vedere, non abbiamo ...Ladovrà gestire il doppio impegno campionato - Champions: "Bisognerà vedere quanto ci ... giocare tre delle prime quattro trasferte contro, Milan e Juventus era praticamente impossibile. ...Laviene dal secondo posto e in teoria avrebbe tutto per cercare il salto di qualità anche se ... Pronostico Sarà una lotta serrata, la fuga per la gloria deldovrebbe restare un unicum ...

Lazio, Sarri: "Italiane in Europa aiutate dai sorteggi. Non penso sia casuale che le prime tre trasferte siano con Juve ... LAROMA24

Le parole dell'allenatore biancoceleste prima della sfida con il Lecce: "Siamo migliorati a livello di rosa, il giudice resta il campo" ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...