Napoli | Borrelli | Protesta dei bagnanti contro il film di Sorrentino

Protesta dei bagnanti della spiaggia libera della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, contro la produzione del nuovo film di Paolo Sorrentino. Nel corso di un sopralluogo svolto dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a Mappatella Beach, i bagnanti si sono rivolti a lui lamentando perché, così gli hanno riferito, "durante le riprese, risalenti allo scorso 16 agosto, sono state staccate le docce e anche la doccetta per persone con disabilità, inoltre è stato staccato il tubo della fontanina presente sulla spiaggia. La produzione è poi andata via lasciando tutto così". "Solo grazie all'intervento dei cittadini, che hanno provveduto di propria iniziativa alla riparazione, sono state ripristinate sia le docce che la fontanina".

