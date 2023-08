Fotogallery -compie 70 anni 18/08/23 Fotogallery - Elettra Lamborghini ha paura della siringa 18/08/23 Fotogallery - Mahmood lascia i fan a bocca aperta.... 18/08/23 Fotogallery - Laura Pausini al ...(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) La messa è finita Premio della Giuria a Berlino peranche interprete di una pellicola sulla fede. Tornato nella sua comunità dopo molti anni, un ...FERRARA - "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente", si potrebbe dire citando una battuta di un suo celebre film. Ecco," che il 19 agosto compie 70 anni " indubbiamente si nota di più se sorride spassionatamente. A coglierlo, in questa autentica e al contempo intima posa, raramente 'rubata' da altri ...

Nanni Moretti compie 70 anni e si regala una doppia regia in teatro TGCOM

Ironico, sarcastico, punto di riferimento della sinistra: il regista di Brunico continua a raccontare (e criticare) la società italiana senza scendere a compromessi ...Giro di boa per l'attore-regista tra i più amanti del nostro cinema, a ottobre dirigerà due atti unici di Natalia Ginzburg ...