(Di sabato 19 agosto 2023) Per i progressisti la scrittrice "perdonava". il Vaticano: In realtà nella sua militanza non c'era traccia di fede

Sono parole di Costanza Miriano che nell'articolo di Repubblica è l'anti -, una specie di babau. Scaramuzzi la definisce "influencer neocatecumenale", come a sminuirla due volte. Peccato che ...Come se oggi i writers e le giovani scrittrici incontrassero la Aspesi e la Maraini e laal ... coloro che avevano datolinfa alla partecipazione italiana al circuito culturale europeo, ...Se vai in PapuaGuinea e chiedi di fare il ritratto di un italiano non lo disegnano con la ... libri della scrittrice Michela, scomparsa pochi giorni fa. Per il resto, non sorprende che un ...

Murgia nuova santa teologa Era lei che sfidava la Chiesa ilGiornale.it

Per i progressisti la scrittrice "perdonava". il Vaticano: In realtà nella sua militanza non c'era traccia di fede ...Scrivere era questo per Michela Murgia, la strada che attraverso il dolore porta fuori ... Michela ha saputo lottare e lottare significa avere sempre nuovi orizzonti di felicità. E lei sceglieva di ...