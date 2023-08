(Di sabato 19 agosto 2023)arbitraledelvalido per la prima giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la prima giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.DEL

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata di Serie A 2023/24:- Fiorentina L'episodio chiave delladel match trae Fiorentina, valido per la prima giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Ayroldi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..- Fiorentina: sintesi eAggiornamenti dalle 20.45 Migliore in ...La Nord resta vuota per 10 minuti in segno di protesta nei confronti degli arbitri che,... ildomina e sfiora più volte il vantaggio, subisce il pareggio di Rodriguez convalidato dall'...

Moviola Genoa-Fiorentina: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Allo stadio Luigi Ferraris, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra Genoa e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Luigi Ferraris, Genoa ...moviola alla mano, hanno sottratto parecchi punti alla già bella classifica rossoblù di quell’anno. Dopo l’iniziale vantaggio di Sturaro (con la complicità del portiere ospite Tatarusanu) al 14’, il ...