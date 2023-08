Mourinho | «Paredes e Sanches non sono Peppino e Tonino»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023)è squalificato, non andrà in panchina domani contro la Salernitana (stadio Olimpico ore 18.30) ma ha tenuto la conferenza stampa. Ha toccato vari argomenti, anche la partenza evidentemente imprevista di Matic. “Sul signor Matic cosa devo dire? Il direttore sportivo del Rennes ha spiegato che stava parlando con lui da circa un mese e questo basta questo per commentare la vicenda. La sua uscita non ce la aspettavamo: ha giocato 50 partite, è un grandissimo giocatore, molto importante per noi. Ma la Roma ha avuto una grande risposta, il problema è quando perdi qualcuno e non viene sostituito. Ed invecearrivati, nonmi piace tanto, il suo modo di giocare. La scorsa stagione non è andata benissimo per lui, se non ...