(Di sabato 19 agosto 2023) "A me interessa l'onestà, che gliguardino alle due panchine nello stesso modo. Ma non sono preoccupato di questo. Se non si permette a uno allora nemmeno all'altro e viceversa....

E infine sugli arbitraggi: " Problema politico die della Roma conarbitri e le istituzioni Una cosa è, una cosa è la Roma. Da parte mia ai direttori di gara chiedo solo ...E' la risposta di Josénella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Salernitana a chichiede dei problemi emersi nella scorsa stagione, sia in Europa che in Italia, con la ...sugli arbitri: 'Voglio essere trattato come tuttialtri''Ma aldilà dell'attaccante è stato fatto un bellissimo lavoro. Non posso dire che sono super contento, perché il campionato inizia ...

Mourinho, gli arbitri voglio solo che siamo tutti uguali Agenzia ANSA

L'allenatore della Roma Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presetnare la gara contro la Salernitana (in cui sarà squalificato). Ecco le dichiarazioni ...E infine sugli arbitraggi: “Problema politico di Mourinho e della Roma con gli arbitri e le istituzioni Una cosa è Mourinho, una cosa è la Roma. Da parte mia ai direttori di gara chiedo solo onestà e ...