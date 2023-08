MotoGP | Valentino Rossi vuole Bezzecchi | “Spingerò che resti | con noi può vincere”

... Martin ha preso l'interno di Marini con una manovra che è parsa assolutamente corretta: ma il contatto tra i due ha proiettato sull'asfalto il fratello di(con le mani nei capelli per la ...Ed è sempre Martin, davanti a uno sconsolatoRossi , a eliminare dalla gara la seconda Ducati del team Mooney Vr46 , quella di Luca Marini , dopo un contatto durante il sorpasso per il ...A disperarsi a bordo pista, tra gli altri, suo fratelloRossi presente in questo fine ...contact as @88jorgemartin goes up the inside! #AustrianGP pic.twitter.com/0Mqq6Qoxkk(@...

Valentino Rossi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, dove ha parlato anche del futuro di Marco Bezzecchi nel Team Mooney VR46.Ross dà indizi sul mercato e punta il dito sull'operato dei commissari nella Sprint Race: "Quasi certamente Bez rimarrà con noi in VR46. L'incidente al via Martin andava sanzionato subito, invece han ...