MotoGP | sprint race GP Austria 2023 | risultati | classifica e ordine di arrivo | vince Bagnaia

(Di sabato 19 agosto 2023) Francescosi aggiudica ladel GP didi. Una gara che parte con un maxi incidente alla prima curva che sottrae dalla corsa Bezzecchi e Quartararo (ritenuto responsabile e punito con il long lap penalty) tra gli altri insieme a Zarco,scatta in pole e fa una gara perfetta creando subito un gap importante, alle sue spalle troviamo Binder e Martin, cade invece pure Marini che lottava per il podio. Di seguito l’diDIGPFrancescoBrad Binder Jorge Martin Alex Marquez Jack Miller Pol Espargaro Aleix Espargaro Maverick Vinales Franco ...

SPIELBERG - Pecco Bagnaia vince laal Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento stagionale della. Dopo aver conquistato la pole position nella qualifica del mattino, il campione in carica della Ducati fa sua anche la ...Pecco Bagnaia domina laRace di Spielberg: dietro al campione del mondo la KTM di Binder e la Pramac di Martin. In Top - 10 anche le due Aprilia, Morbidelli e Marc Marquez. Caduta in partenza per Oliveira, Bezzecchi, ...... Aprilia e KTM in prima fila Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta delladel Gran Premio d'Austria della. ...

Il campione della Ducati domina la mini gara della vigilia, out il riminese dopo la maxi caduta alla prima curva ...Francesco Bagnaia vince la Sprint Race di MotoGP a Spielberg per il GP d'Austria, decima tappa stagionale del Motomondiale. Il pilota italiano, che conquista il quarto successo dell'anno in gara ...