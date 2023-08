(Di sabato 19 agosto 2023) Perla Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di2023, è durata poche decine di metri. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, molto della gara su distanza ridotta si è deciso già in1, con un contatto che ha coinvolto ben sei piloti, tra i quali il romagnolo è uno di quelli che ha pagato il prezzo maggiore. Mentre Jorge Martin, Enea Bastianini e Maverick Vinales sono stati in grado di proseguire, nonostante tanto tempo perso, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 è finito al tappeto in1, chiudendo subito il suo sabato. Una vera e propria beffa per il “Bezz” che, a questo punto, vede il suo distacco dalla vetta della classifica generale (ovvero da Francesco Bagnaia, vincitore odierno) salire fino a 59 punti. Nel post-Sprint ...

MotoGP, Marco Bezzecchi: "Sento dolore alle spalle. L'incidente in curva 1 Non c'era bisogno di fare pazzie..." OA Sport

