MotoGP | Marc Marquez | “Siamo al massimo da 10° posto | sempre i soliti problemi”

(Di sabato 19 agosto 2023) Non c’è sorriso al termine della Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di, per lo spagnolo. L’iberico ha concluso in decima posizione, partendo da una posizione molto arretrata nelle qualifiche, ma il suo posizionamento è più dovuto alla carambola di curva-1 che ha visto finire fuori diversi centauri, piuttosto che a dei miglioramenti della Honda. L’ha detto piuttosto chiaramente l’asso iberico ai microfoni di DAZN. “Dopo l’incidente ero al nonoe sono arrivato decimo, questo significa che il nostro passo non era buono. Ho perso grip quasi subito e la moto è diventata molto instabile. In altre parole, ho avuto i“, ha raccontato. “Il mio approccio è quello di portare al limite la moto e comprendere ...

Alex Marquez si guadagna una importante quarta posizione con la Ducati Gresini: malissimo invece il fratello, 10° e ancora zero punti così come Quartararo . Un punticino per Morbidelli , 9° con ...... è risalito fino al nono posto, davanti aMarquez (ma entrambi parecchio staccati dal ... Domenica 20 agosto il GP Austria è in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming ...Le pagelle della sprint race del GP di Austria 2023 diincoronano Bagnaia ancora una volta come protagonista assoluto con un dieci pieno per la sua ...MARQUEZ voto 5 Chi l'ha visto Nell'...

MotoGP, Marc Marquez: La nuova carena non risolve i problemi della Honda GPOne.com

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Pramac Racing - Jorge Martin è stato protagonista nel bene e nel male della Sprint Race del Gran Premio d'Austria, decimo round della MotoGP 2023 corso a Spielberg. Il ...Pecco Bagnaia in sella alla Ducati ufficiale ha vinto la gara sprint del Gp dell'Austria, classe MotoGp. Il leader della classifica iridata, scattato dalla pole position, ha dominato fino alla bandier ...