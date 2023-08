MotoGP GP Austria | qualifiche | Sprint e gara Dove vederlo in tv e streaming

, anche gli episodi contro Marquez A vedere le Prove del Gran Premio d', tenute oggi al Red Bull Ring, era evidente come Marc Marquez stesse guidando sopra i problemi della sua ...Tutto il Gran Premio d'sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e Sprint saranno visibili anche in diretta in chiaro su ...Tutto il Gran Premio d'sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La Sprint sarà visibile anche in diretta in chiaro su TV8. ...

Libere2 Austria, Bezzecchi più veloce della pioggia. In Q2 pure le due Aprilia e Bagnaia La Gazzetta dello Sport

Sabato 19 agosto 2023 sarà una giornata di fuoco per il Motomondiale. Come d’abitudine quando si tratta di affrontare il giorno intermedio di un weekend in cui, oltre alla classe regina e alle categor ...Oggi, sabato 19 agosto, giornata piuttosto intensa a Spielberg, sede del decimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato austriaco assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in rifer ...