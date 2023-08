MotoGP GP Austria 2023 | Binder | “Buona prestazione nel giorno del rinnovo | sono felice”

Il campione del mondo Francesco 'Pecco' Bagnaia ha conquistato in 1:28.539 la pole position per il Gran Premio di, classe, e per la Sprint Race in programma nel pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Alle 15 la Gara Sprint disponibile anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di ...Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position per il Gran Premio d', classe, e la Sprint Race in programma nel pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Il campione del mondo in carica ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia) e Brad Binder (Ktm). ...Pecco Bagnaia si prende la pole in, valida sia per la Sprint del sabato sia per la gara della domenica. Il campione del mondo è seguito da Vinales e Binder. Sesto Marini, seguito da Bezzecchi. Martin 12°. Alle 15 la Sprint Race.

Prove Libere 2 a Bezzecchi. 2° Vinales, 3° Bagnaia Sky Sport

Francesco "Pecco" Bagnaia fa sua la quinta pole position della stagione dopo una qualifica combattuta al GP Austria. Il campione del mondo MotoGP in carica ha ...(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Austria, classe Motogp, e la Sprint Race ...