MotoGP | gara 20 agosto | orario | programma GP Austria | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Domani il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà il Gran Premio d’2023, valido come decimo atto stagionale del Motomondiale. Inè sempre più accesa la lotta per il titolo, con il leader della generale e campione iridato in carica Francesco Bagnaia che deve guardarsi le spalle dai suoi più diretti inseguitori Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Molto difficile ipotizzare una eventuale rimonta dei vari Brad Binder, Johann Zarco e Aleix Espargarò, che rappresentano comunque un fattore importante per la conquista delle singole vittorie di tappa. Attenzione in tal senso anche all’altra Aprilia ufficiale di Maverick Viñales, oltre ai ducatisti Alex Marquez, Luca Marini ed Enea Bastianini. Le tre gare domenicali del Motomondiale inverranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport(la corsa della ...