MotoGP | Francesco Bagnaia | “Fatto uno step rispetto a ieri Nella Sprint occhio alle KTM”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) La Ducati non si batte in Austria! Sulla pista di Spielberg, al Red Bull Ring, la pole position è di, vincitore lo scorso anno su questo tracciato. Un ultimo giro straordinario dal campione del mondo in carica e leader di questo Mondiale per battere di 37 millesimi Maverick Vinales e Brad Binder. Queste le parole dopo la 16a pole position della carriera, la 79a in top class per la Ducati: “Sono molto contento perché partire in pole è sempre fondamentale. Quest’anno stiamo facendo più fatica: il nostro punto forte su questa pista che era l’accelerazione non è più tale, perdiamo dalla KTM, dall’Aprilia. Dobbiamo migliorare, stiamo migliorando“. “abbiamouno, però sono comunque contento perché in qualche modo riusciamo sempre a trovare la ...