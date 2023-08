MotoGP | Bagnaia strappa la pole nel GP d’Austria! Bezzecchi in terza fila | 12° Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Francescodisputa una sessione di qualifica eccezionale e conquista laposition per il Gran Premio d’Austria 2023, decimo round stagionale del Mondiale. Pecco partirà dunque davanti a tutti nella Sprint di oggi pomeriggio e soprattutto nella gara lunga di domani, con la concreta possibilità di guadagnare molti punti in campionato sui suoi rivali più temibili. 23ma partenza al palo della carriera (la 16ma in top class) per il torinese della Ducati Factory, che ha sfiorato il record della pista (con la nuova configurazione) al Red Bull Ring di Spielberg fermando il cronometro in 1’28?539 e beffando l’Aprilia di un fantastico Maverick Viñales per soli 37 millesimi. Può sorridere anche la KTM padrona di casa, con Brad Binder a chiudere la prima(3° a 114 millesimi dalla) e con ...