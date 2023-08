MotoGP | Bagnaia implacabile nella Sprint Race del GP d’Austria Rimonta Martin | Bezzecchi subito fuori

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Francescocompleta un sabato da sogno e domina la garadel Gran Premio2023, decimo round stagionale del Mondiale. Pecco, dopo aver centrato stamattina la pole position, non ha lasciato scampo ai suoi avversari facendo letteralmente il vuoto nei 14 giri della manche pomeridiana al Red Bull Ring di Spielberg. Il piemontese della Ducati Factory ha preceduto il sudafricano Brad Binder, ottimo 2° sulla pista di casa della KTM, e lo spagnolo Jorge, autore di unastrepitosa dalla quarta fila in griglia fino al terzo posto con la Ducati Pramac.ator è stato protagonista di due incidenti, in partenza alla prima curva (toccando Quartararo ed innescando un vero e proprio strike) e successivamente in un sorpasso su Luca Marini ...