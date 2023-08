MotoGP | Bagnaia conquista la pole a Spielberg davanti a Viñales

(Di sabato 19 agosto 2023) Il campione del mondo si prende lain Austria, valida sia per la Sprint del sabato sia per la gara della domenica. In prima fila anchee Binder. Solo settimo Bezzecchi

La Ducati discatterà in pole nel GP Austria, in prima fila anche l'Aprilia di Vinales (2°) e la KTM di Binder (3°). Bene Marini al 6° posto, proprio davanti al compagno di squadra Bezzecchi (7°). In top ...Francescosu Ducati ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Austria, classe, e la Sprint Race in programma nel pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Il campione del mondo in ...Il campione del mondo davanti a Vinales e Binder Peccoconquista la pole positionnel Gp d'Austria 2023. Il pilota della Ducati, campione del mondo e leader del Motomondiale, sul tracciato del Red Bull Ring ottiene il miglior tempo girando ...

GP Austria, pole di Bagnaia. 2° Vinales, 6° Marini Sky Sport

In Austria si corre il decimo GP dell'anno, che decreterà il giro di boa della stagione. A fine turno Bezzecchi è rimasto fermo a bordo pista ed è stato riportato ai box in… Leggi ...(Adnkronos) - Pecco Bagnaia conquista la pole position MotoGp nel Gp d'Austria 2023. Il pilota della Ducati, campione del mondo e leader del Motomondiale, sul tracciato del Red Bull Ring ottiene il mi ...