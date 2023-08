Motogp Austria | Bagnaia vince la gara sprint davanti a Binder e Martin Caos alla prima curva | sei piloti coinvolti

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo la pole la vittoria: inizia nel migliore dei modi il weekend di Peccochecon la sua Ducati la mezzadel sabato. Il campione del mondo in carica fa il vuoto su Brad(Ktm) e Jorge(Ducati Pramac) e allunga di qualche punto nel campionato mondiale proprio sullo spagnolo della Pramac. Quarto Alex Marquez su Ducati Gresini,a Jack Miller (Ktm), Pol Espargaro (Gas Gas), Aleix Espargaro (Aprilia), Maverick Vinales (Aprilia) e Franco Morbidelli (Yamaha). A decidere laè la partenza: Vinales, secondo in griglia su Aprilia, parte male e si ritrova stretto in un imbutoquando Jorgesorpassa all’interno e tocca il gomito di Fabio ...

