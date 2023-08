MotoGp Austria 2023 | Bagnaia pole position con Ducati

(Di sabato 19 agosto 2023) Il campione del mondo davanti a Vinales e Binder Peccoconquista lanel Gp d’. Il pilota della, campione del mondo e leader del Motomondiale, sul tracciato del Red Bull Ring ottiene il miglior tempo girando in 1’28?539?.parte davanti all’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (1’28”576) e alla Red Bull del sudafricano Brad Binder (1’28”653). “Sono molto contento, perché partire inè sempre fondamentale. Quest’anno facciamo un po’ più di fatica, quest’anno perdiamo in accelerazione rispetto all’Aprilia e alla Ktm”, dice. “Dobbiamo migliorare, abbiamo fatto un passo avanti e dobbiamo farne altri”, aggiunge. Sesta e settima posizione per le ...

Prove Libere 2 a Bezzecchi. 2° Vinales, 3° Bagnaia

