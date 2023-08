Moto2 | griglia di partenza GP Austria 2023 | risultati e classifica qualifiche |  pole Acosta

(Di sabato 19 agosto 2023) Ladidellanel Gran Premio di, decimo appuntamento del Motomondiale in corso di svolgimento sul circuito di Spielberg. La pole position viene agguantata da Pedro– sempre lui – con il crono di 1:34.040. In prima fila troviamo Ogura e Celestino Vietti, primo degli italiani, con Arbolino invece soltanto settimo. Di seguito ecco lacompleta.DIMOTO 2 – GPPRIMA FILA 1. Pedro2. Ai Ogura 3. Celestino Vietti SECONDA FILA 4. Jake Dixon 5. Somkiat Chantra 6. Fermin Aldeguer TERZA FILA 7. Tony Arbolino 8. Albert Arenas 9. Manuel Gonzalez QUARTA FILA 10. Aaron Canet 11. Alfonso Lopez 12. Filip ...

Nonostante un errore nei primi minuti della Q2, lo spagnolo realizza la seconda pole consecutiva davanti a Ogura e Vietti. Male Arbolino, 7° ...Il leader Moto2 ha messo le cose in chiaro una volta tornato in azione ... È ormai tornato in forma Ai Ogura, che s’è assicurato la seconda casella in griglia, ma s’è fatto vedere anche Celestino ...