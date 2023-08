Moto Gp d' Austria | in pole Pecco Bagnaia

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI -, con il tempo di 1'28"539, ha conquistato laposition nella Sprint Race e nel GP di. Per lui è la 16esimain carriera. Secondo posto per uno scatenato Maverick Vinales (Aprilia), a soli 37 millesimi. Terzo tempo per il sudafricano Brad Binder (Ktm, +0"114). Quarta posizione per l'altra Ktm di Jack Miller (+0"230), quinto Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"289), sesta la Ducata Mooney di Luca Marini a 3 decimi. Settima l'altra Mooney di Marco Bezzecchi, ottavo Miguel Oliveira, nono il francese Fabio Quartararo con la Yamaha, decimo l'altro francese Johann Zarco (Ducati Prima PRamac, +0"574). Scivolata senza conseguenze per Aleix Espargaro'. Alle 15 la Sprint Race.

Il pilota della Ducati, davanti a Maverick Vinales dell'Aprilia, a soli 37 millesimi, e a Brad Binder, della Ktm ...Calato il sipario sulle qualifiche del GP d'Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, è andato in scena un time-attack particolarmente tirato nel quale i centauri s ...