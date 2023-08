Moto | Austria; Bagnaia in pole | 7 o tempo per Bezzecchi

...28.539 la pole position per il Gran Premio di, classe MotoGp, e per la Sprint Race in ... leggi ancheGp Gran Bretagna, a Silverstone vince Espargarò davanti a Bagnaia FOTOGALLERY ©Ansa ...Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position per il Gran Premio d', classe Motogp, e la Sprint Race in programma nel pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Il campione del mondo in carica ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia) e Brad Binder (Ktm). ...Pecco Bagnaia si prende la pole in, valida sia per la Sprint del sabato sia per la gara della domenica. Il campione del mondo è seguito da Vinales e Binder. Sesto Marini, seguito da Bezzecchi. Martin 12°. Alle 15 la Sprint Race.

Moto: Austria; Bezzecchi il più veloce nelle libere 2 Agenzia ANSA

Intanto la KTM, nell'appuntamento casalingo, ha annunciato di aver già prolungato fino al 2026 il contratto proprio di Binder. Il sudafricano è stato il primo a portare al successo nella classe regina ...(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Austria, classe Motogp, e la Sprint Race ...