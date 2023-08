Mostro Firenze | spuntano nuovi elementi investigativi

(Di sabato 19 agosto 2023)di, nelle ultime ore sono spuntate deiin merito ad una delle vicende più inquietanti e drammatiche che si sono verificate nel nostro Paese Sono passati più di 50 anni dal primo duplice omicidio che è stato etichettato come “di“. Il tutto avvenne il 21 agosto di 55 anni fa quando, in una via di una campagna a Signa (provincia del capoluogo toscano) nei pressi di un cimitero vennero uccise due persone. Si tratta di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. Nel frattempo, però, a distanza di moltissimo tempo potrebbe verificarsi una vera e propria svolta. Ovvero delle nuove indagini che potrebbero ripartire dal ritrovamento di alcuni reperti che erano stati dimenticati. Si tratta di 17 fotografie (che si trovano in ...

Riflettori puntati sui misteri deldicon Silvia Cassioli ed il suo il capro e sul cold case di Via Poma raccontato da Raffaella Fanelli nel suo libro: Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni...Quaderni e vestiti della più giovane vittima delritrovati in un garage vicino alla casa in cui abitavano i suoi genitori. E il giallo senza fine si riapre a quasi quarant'anni dall'ultimo delittoProtesto,il biglietto, e il lanzichenecco mi fa notare che ho sbagliato volo, il mio ... Si candidano Benevento con Mastella econ Nardella. Io chiedo un piattino per la condivisione (...

Mostro di Firenze, trovati rullini e quaderni delle vittime, nuove indagini per trovare degli indizi La Repubblica Firenze.it

E’ passato oltre mezzo secolo dal primo duplice omicidio attribuito a quello che venne definito il Mostro di Firenze. Era la notte del 21 agosto 1968 quando in una viuzza di campagna, accanto al ...Scritte razziste, omofobe e negazioniste sul muro della Linea Gotica. Sono comparse in questi giorni in via del Parmignola a Marina di Carrara sulla facciata del ’Muraglione’ che divide la strada dal ...