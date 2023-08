Mostro di Firenze | i rullini e quaderni trovati 40 dopo | di che si tratta

Leggi su cultweb

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilditorna a far parlare di sé in merito alle notizie deifotograficisulla scena dell’ultimo omicidio, quello dei due turisti francesi, nel 1985, e die altri oggetti appartenuti a Pia Rontini, uccisa dal serial killer nel 1984, insieme al fidanzato Claudio Stefanacci. Siperò di due notizie distinte, di cui si è parlato quasi in contemporanea, sui media nazionali. Ma qual è l’importanza di questi reparti? Icontengono 17 fotografie e potrebbero svelare i luoghi in cui sono stati i due francesi, in modo da ricostruire il loro viaggio, prima dell’omicidio. Ie gli oggetti di Pia invece sono stati riin un baule collocato nel box di un amico del padre della ragazza. ...