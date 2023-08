Morto Roberto Colaninno | da Olivetti a Telecom | protagonista dell’economia italiana

(Di sabato 19 agosto 2023) E’oggi, 19 agosto 2023,. L’imprenditore italiano,del nostro Paese, aveva 80 anni.(Mantova, 16 agosto 1943 – 19 agosto 2023) è stato un imprenditore e dirigente d’azienda italiano. Sposato, con due figli entrambi imprenditori: il primogenito Matteo, è deputato dal 2008 nelle file del Partito Democratico e dal 2019 in Italia Viva, il secondogenito Michele è amministratore delegato e direttore generale di IMMSI, la finanziaria di famiglia., ragioniere, è presidente di IMMSI e Piaggio ed è membro del CdA dell’Alitalia. Ha origini pugliesi, la sua famiglia è di Acquaviva delle Fonti (BA).

(Di sabato 19 agosto 2023) E'oggi, 19 agosto 2023,. L'imprenditore italiano,del nostro Paese, aveva 80 anni. E'Colaninno, mantovano classe 1943: aveva da pochi giorni compiuto ottant'anni.E'Colaninno, aveva 80 anni. Colaninno è stato uno dei più importanti imprenditori italiani. Un top manager. Dalla Piaggio a Telecom. E' stato Presidente e Consigliere di Amministrazione

