Morto Carlo Mazzone | quelle 4 partite al Napoli | «Manco San Gennaro li può salvare»

Una leggenda a suo modo. L'allenatore verace di un tempo, di un altro calcio del quale molti hanno nostalgia.Mazzone èall'età di 86 anni. Lo storico allenatore, personaggio istrionico che ha attraversato oltre 60 anni di calcio italiano, è ancora oggi l'attuale recordman di panchine in Serie A ..."Io sono come Trap, solo che i miei scudetti sono le salvezze" .Mazzone , mister 792 panchine in serie A, rinomato per la sua autoironia e la sua concretezza, èoggi all'età di 86 anni Gli esordi di Mazzone sulla panchina Mazzone, nel 1959, all'età di ...La7.it - Il calcio italiano piange oggiMazzone , storico allenatore della Roma e del Brescia. Aveva 86 anni. Era il veterano dei tecnici italiani. Nella capitale è da sempre conosciuto ...

ROMA (calcio) - Aveva 86 anni: detiene il primato di panchine di serie A con 792 presenze. Lo piangono a Roma, Ascoli, Cagliari, Bologna, Perugia, Lecce, Firenze e Brescia. E' stato l'ultimo allenator ...Se chiudete gli occhi e pensate a Carlo Mazzone, la mente vi riporterà a quel pomeriggio del 30 settembre 2001, culminato con la corsa di Carletto sotto la curva ...