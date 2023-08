Morto Carlo Mazzone | l’addio di Totti e Baggio | “Maestro” La Roma | “Ti vorremo bene per sempre” Un minuto di silenzio in Serie A

(Di sabato 19 agosto 2023) Una lunga onda di, storico allenatore recordman di panchine in Aa 86 anni, è costellato di messaggi affettuosi dei suoi calciatori e delle squadre che ha allenato. E a ricordare uno degli uomini più veri e genuini apparsi sui campi di calcio del nostro Paese è anche la politica, mentre è stato disposto undisui campi di A e B in questo week end. Tra i messaggi più toccanti quello di Francesco, il simbolo dellache venne lanciato proprio da Sor Carletto: “Padre, mister,. Semplicemente. Eternamente grazie Mister”. Roberto, altro talento legatissimo al tecnico ...

oggi ad Ascoli PicenoMazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A: 792 ...ROMA - Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 86 anniMazzone. Una carriera da difensore spesa quasi interamente all'Ascoli, proprio ai marchigiani aveva iniziato quella da allenatore a fine anni Sessanta, sedendo poi sulle panchine - fra le altre -...Mazzone e la 'storica' corsa sotto la curva dell'Atalanta. Nella lunghissima carriera del decano degli allenatori,oggi all'età di 86 anni, spicca un gesto che tutti gli appassionati ...

È morto Carlo Mazzone, addio allo storico allenatore della Roma RomaToday

Pirlo: "Ti devo tanto, mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore" Risale al 30 ottobre 2022, ad Ascoli Piceno, l'ultima apparizione pubblica di Carlo Mazzoni, morto oggi nella città dove ...La morte di Carlo Mazzone è una di quelle cose che non può lasciare indifferenti gli appassionati di calcio. Ma come si fa a raccontare a qualcuno chi era Carletto Mazzone Le statistiche in questo ...