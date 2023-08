Morto Carlo Mazzone | aveva 86 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 86. Una carriera da difensore spesa quasi interamente all'Ascoli, proprio ai marchigianiiniziato quella da allenatore a fineSessanta, sedendo poi sulle panchine – fra le altre – di Fiorentina, Catanzaro, ancora Ascoli, Bologna (in tre occasioni), Lecce, Cagliari, Napoli, Brescia e soprattutto la ‘suà Roma, guidata dal 1993 al 1996 che coincise con la consacrazione di Francesco Totti in squadra. La sua ultima avventura in panchina nel 2006 al Livorno.Nato a Roma il 19 marzo 1937, un passato da calciatore a buoni livelli, è passato alla storia per la sua carriera da tecnico, avendo ispirato tantissimi suoi successori e lanciato calciatori che hanno segnato pagine importanti di questo sport. ...