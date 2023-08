Morto Carlo Mazzone | addio all’allenatore che lanciò Totti ed ebbe un rapporto speciale con Baggio

(Di sabato 19 agosto 2023) È, lo storico allenatore aveva 86 anni. Fu il tecnico cheFrancescoeduncon Roberto. Il tecnico, conosciuto anche come Sor Carletto, deteneva il record di panchine in Serie A. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mazzone, ex allenatore di Serie A, è venuto a mancare all'età di 86 anni. Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Mazzone, ex allenatore girovago con 792 panchine ufficiali. Nato a Roma il 19 marzo 1937, Mazzone aveva allenato dal 1975 al 2005 varie panchine in Serie A, tra cui Roma. Dall'Ascoli alla Roma, una carriera lunghissima sulle panchine di serie A. È morto Carlo Mazzone, allenatore di calcio anche della Roma. Aveva 86 anni. Una carriera lunghissima sulle panchine di serie A. Era uno dei tecnici più amati e apprezzati. Addio Carlo Mazzone, è morto a 86 anni un allenatore simbolo di quella stagione del calcio italiano amata e applaudita in tutto il mondo. Un tecnico capace di sedere 1278 volte su panchine.

Carlo Mazzone, morto lo storico allenatore: aveva 86 anni. Con Totti e Baggio un rapporto speciale ilmessaggero.it

Carlo Mazzone, allenatore di calcio che deteneva il record di presenze sulle panchine della Serie A con 792 partite, è morto a 86 anni. Ricordato per il carattere talvolta irascibile e per aver rappresentato il calcio italiano. Carlo Mazzone, mister 792 panchine in serie A, era noto per la simpatia e la capacità di tirar fuori il meglio dalle 'squadrette' di provincia.