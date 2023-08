Morto Carlo Mazzone | addio a uno degli storici allenatori del calcio italiano

Il mondo del calcio piange. Roma piange.Mazzone, storico allenatore della Roma. e decano dei tecnici italiani, èoggi. Aveva 86 ...Mazzone , storico allenatore e detentore del record di panchine in Serie A (792). Aveva 86 anni. Romano, trasteverino, era stato il mentore di , che l'aveva avuto come tecnico a Brescia . ...Mazzone, allenatore anche della Roma. Aveva 86 anni. - -

Carlo Mazzone, morto lo storico allenatore: aveva 86 anni. Con Totti e Baggio un rapporto speciale ilmessaggero.it

Carlo Mazzone, allenatore di calcio che deteneva il record di presenze sulle panchine della Serie A con 792 partite, è morto a 86 anni. Ricordato per il carattere talvolta irascibile e per aver rappre ...Carlo Mazzone, mister 792 panchine in serie A, era noto la simpatia e la capacità di tirar fuori il meglio dalle 'squadrette' di provincia ...